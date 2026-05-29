An der Hochschule für Technik Stuttgart (HFT Stuttgart) werden die Studierenden praxisnah und in kleinen Gruppen ausgebildet. Praktische Studienprojekte oder ein Auslandsstudium an einer der über 80 Partnerhochschulen weltweit sind in die Studiengänge integriert. Fakultätsübergreifende Projekte und Kontakte zu zahlreichen Unternehmen in Stuttgart und der Region zeichnen die Hochschule aus. Studienbereiche sind Architektur und Gestaltung, Bauingenieurwesen, Bauphysik, Informatik, Mathematik, Vermessung und Wirtschaft. Ein einsemestriges betreutes Praktisches Studienprojekt ist in allen Bachelor-Studiengängen integriert. Durch dieses Praxissemester erlangen HFT-Studierende bereits während des Studiums wertvolle Berufserfahrungen und knüpfen Kontakte zu Unternehmen und Büros.

Schellingstr. 24, 70174 Stuttgart

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