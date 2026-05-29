Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – kurz ­»HfWU« – bietet eine sehr vielfältige Mischung an Studiengängen an. Neben Wirtschaft und Umwelt gehören auch Angebote aus den Bereichen Recht, Gestaltung, Planung und Therapien zum Profil. An den beiden Standorten in Nürtingen und Geislingen finden die mehr als 5.300 Studierenden optimale Bedingungen für ein modernes, praxisbezogenes Studium vor. Die Hochschule setzt sich seit Jahrzehnten für Nachhaltigkeit ein. Dazu gehört neben der Forschung auch alle Studierenden in diesem Bereich umfassend auszubilden: Module in jedem Studiengang beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit in Wirtschaft oder Umwelt. Fremdsprachige Lehrangebote und Auslandsaufenthalte bereiten die Studierenden auf internationale Anforderungen vor.

Neckarsteige 6-10, 72622 Nürtingen

07022-2010, www.hfwu.de