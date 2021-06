Hochschule Heilbronn / HILL – Virtuelle Schnuppervorlesung

Wie läuft eine Vorlesung bei einem berufsbegleitenden Studiengang ab? Und das in Corona-Zeiten? Ganz einfach ausprobieren – bei der virtuellen Schnuppervorlesung des berufsbegleitenden Bachelor-Studiengangs Maschinenbau am Montag, 14. Juni 2021 um 17.30 Uhr. Der Studiengangleiter Professor Klaus-Dieter Leimbach vermittelt in einer virtuellen Vorlesung einen ersten Eindruck und beantwortet alle Fragen rund um das berufsbegleitende Maschinenbau-Studium, das mit den drei Vertiefungsrichtungen Robotik, Automotive und Allgemeiner Maschinenbau eine individuelle Schwerpunktsetzung ermöglicht. Anmeldungen an irene.wachtel@hs-heilbronn.de.

Und nicht vergessen: Am 15. Juli ist Bewerbungsschluss für die berufsbegleitenden Studiengänge »Bachelor Maschinenbau« und »MBA Wirtschaftsinformatik – ­Digitale Transformation«.

Hochschule Heilbronn / HILL

Bildungscampus Nord · 74076 Heilbronn

www.hs-heilbronn.de/hill