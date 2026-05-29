Die Hochschule Heilbronn (HHN) ist eine der größten Hochschulen für Ange­wandte Wissenschaften in Baden-Württemberg und bildet in den Fachberei­chen Technik, Wirtschaft und Informatik aus. Sie hat drei Standorte: Heilbronn, Schwäbisch Hall und Künzelsau. In Heilbronn verteilt sich die Hochschule auf die beiden Standorte »TechCampus« und »Bildungscampus«. Die wich­tigsten Profilelemente der HHN sind die Verbindung von zukunftsorientierter Lehre mit höchster Praxisorientierung, die enge Verzahnung mit Partnerunternehmen sowie gesellschaftsrelevante Forschung und ihr Transfer in die Gesellschaft. Neben den re­gulären Bachelor- und Masterstudiengängen bietet die Hochschule auch be­rufsbegleitende Bachelor-, Master- und MBA-Studiengänge an. Studium PLUS-Modelle bieten weitere Alternativen.

Max-Planck-Str. 39, 74081 Heilbronn

07131-504 0, www.hs-heilbronn.de

· 7.500 Studierende

· über 50 Studiengänge

· 6 Fakultäten