Die Hochschule Heilbronn (HHN) ist eine der größten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg und bildet in den Fachbereichen Technik, Wirtschaft und Informatik aus. Sie hat drei Standorte: Heilbronn, Schwäbisch Hall und Künzelsau. In Heilbronn verteilt sich die Hochschule auf die beiden Standorte »TechCampus« und »Bildungscampus«. Die wichtigsten Profilelemente der HHN sind die Verbindung von zukunftsorientierter Lehre mit höchster Praxisorientierung, die enge Verzahnung mit Partnerunternehmen sowie gesellschaftsrelevante Forschung und ihr Transfer in die Gesellschaft. Neben den regulären Bachelor- und Masterstudiengängen bietet die Hochschule auch berufsbegleitende Bachelor-, Master- und MBA-Studiengänge an. Studium PLUS-Modelle bieten weitere Alternativen.
Max-Planck-Str. 39, 74081 Heilbronn
07131-504 0, www.hs-heilbronn.de
· 7.500 Studierende
· über 50 Studiengänge
· 6 Fakultäten