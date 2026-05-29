Hochschule Macromedia University of Applied Sciences

Die Hochschule Macromedia ist eine private Hochschule mit Standorten in Stuttgart, München, Freiburg, Frankfurt, Köln, Hamburg, Leipzig und Berlin. Zum Portfolio der systemakkreditierten Hochschule gehören 15 staatlich anerkannte BA- und MA-Studiengänge mit über 50 Vertiefungsrichtungen in Medien, Management, Journalismus und Kommunikation, Coding, Design, Games und Sport, Fashion, Filmmaking und Schauspiel. Typisch für das Macromedia-Studium ist die Nähe zur Industrie sowie der Fokus auf die Chancen von digitaler Transformation und Entrepreneurship. Aktuell sind über 5.500 Studierende an der Hochschule Macromedia eingeschrieben, zu ihren beiden Fakultäten gehören 140 Professorinnen und Professoren.

Sandstraße 9, 80335 München

089 896 740 56, macromedia-fachhochschule.de