Die Hochschule Pforzheim ist eine der größten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg. Besonderes Kennzeichen ist das breit gefächerte und interdisziplinäre Profil der Hochschule mit drei Fakultäten sowie insgesamt fast 60 Studiengängen. Als erste Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Deutschland verfügt die Hochschule Pforzheim mit der Fakultät für Wirtschaft und Recht sowie den Studiengängen im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen über eine Akkreditierung der Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International) gut aufgestellt. An der Fakultät für Technik lernen Studierende in zahlreichen Studiengängen wie Künstliche Intelligenz oder Wirtschaftsingenieurwesen Circular Economy Engineering, die Probleme der Zukunft zu lösen.

Tiefenbronner Straße 65, 75175 Pforzheim

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