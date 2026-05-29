»In der Region verankert – offen für die Welt« lautet das Motto der Ravensburg-Weingarten University (RWU). Die über 30 Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Sozialwesen zeichnen sich aus durch projektorientierten Wissenserwerb in kleinen Gruppen. Anhand praxisnaher Laborübungen, eines Praxissemesters und anwendungsbezogener Abschlussarbeiten können die Studierenden ihr Wissen unmittelbar umsetzen. Durch enge Beziehungen zur Industrie Oberschwabens gelingt der Start ins Berufsleben. Auch im Bereich der Forschung stehen in Weingarten der Anwendungsbezug sowie Interdisziplinarität und Kooperationen im Mittelpunkt. Über die Studieninhalte hinaus legt die Hochschule Ravensburg-Weingarten großen Wert auf die persönliche Entwicklung ihrer Studierenden.

Doggenriedstraße, 88250 Weingarten

0751-501 9344, www.rwu.de