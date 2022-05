Hochschule Reutlingen: International und Praxisorientiert

Die Hochschule Reutlingen ist eine der führenden Hochschulen für eine unternehmensnahe und internationale akademische Ausbildung. Rund 5.000 Studierende lernen auf dem Campus der Hochschule Reutlingen an den fünf Fakultäten: Angewandte Chemie, ESB Business School, Informatik, Technik und Textil & Design. In den über 45 Studiengängen bildet die Hochschule die Fach- und Führungskräfte von morgen aus – praxisnah und zukunftsorientiert. Internationalität wird auf dem Campus gelebt, mit Studierenden aus rund 100 verschiedenen Ländern, international ausgerichteten Studiengängen und Auslandssemestern an 200 Partnerhochschulen weltweit. Die Hochschule Reutlingen steht für eine exzellente Lehre und Praxisnähe. Sie kooperiert mit global agierenden Großunternehmen und leistungsstarken mittelständischen Firmen, um ihre Lehrinhalte stets am Puls der Zeit zu halten und die Studierenden mit realen Industrieprojekten optimal auf ihr Berufsleben vorzubereiten. Seit Jahren bescheinigen Spitzenplätze in zahlreichen Rankings das hohe Niveau und Ansehen der wissenschaftlichen Ausbildung über alle Studiengänge und Fakultäten hinweg. Kooperationen mit der Wirtschaft, enge Kontakte zu Unternehmen und gemeinsame Lehr- und Forschungsverbünde ermöglichen die optimale Verbindung zwischen Theorie und Praxis.

