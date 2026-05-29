Studierende lernen auf dem Campus der Hochschule Reutlingen an sechs Fakultäten: ESB Business School, Informatik, Life Sciences, NXT Nachhaltigkeit und Technologie. Technik, TEXOVERSUM Fakultät Textil. In Bachelor- und Masterstudiengängen bildet die Hochschule die Führungskräfte von morgen aus. Die Hochschule Reutlingen gehört zu den renommiertesten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland mit international hohem Ansehen. Kooperationen mit der Wirtschaft, enge Kontakte zu Unternehmen und gemeinsame Lehr- und Forschungsverbünde ermöglichen die optimale Verbindung zwischen Theorie und Praxis. Seit Jahren bescheinigen Spitzenplätze in zahlreichen Rankings das hohe Niveau und den guten Ruf der wissenschaftlichen Ausbildung der Hochschule.

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