Hochschule Weihenstephan-Triesdorf: Zukunftsthema Nachhaltigkeit

Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) ist eine der führenden Hochschulen für grüne Studiengänge in Deutschland. An den zwei Standorten Weihenstephan (Freising) und Triesdorf im bayerischen Mittelfranken wird praxisnah und zukunftsorientiert gelehrt, geforscht und entwickelt. Die HSWT steht für innovative Lösungen rund um Natur, Ernährung, Umwelt und Technik. Das Studienangebot umfasst insgesamt 38 Studiengänge – 20 Bachelor-, 13 Master- und 10 englischsprachige, international ausgerichtete Masterprogramme. Die thematische Bandbreite reicht von Agrarwissenschaften, Digitalisierung & Technik, Ernährung & Lebensmittel über Ökologie & Umweltplanung und Klima & Umweltschutz bis hin zu Wirtschaft & Management. An der HSWT wird Wert auf einen engen Bezug zur Praxis gelegt: Studierende lernen nicht nur in modernen Laboren und Werkstätten, sondern auch auf Versuchsfeldern, in Gewächshäusern und Modellbetrieben. Interdisziplinäre Projekte, persönliche Betreuung und zahlreiche Kooperationen mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen fördern die Ausbildung zu gefragten Fachkräften.

