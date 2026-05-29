Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

Weihenstephan-Triesdorf ist die Hochschule, die sich auf Grüne Ingenieurwissenschaften spezialisiert hat. Ausgangspunkte aller Studienfächer sind die nachhaltige Nutzung und der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. In den sieben Fakultäten an den beiden Campus deckt die Hochschule in 38 Studiengängen – 20 Bachelor-, 18 Masterstudiengänge, 8 rein englischsprachige Studiengänge (davon 1 Bachelor) – ökologische, technische und wirtschaftliche Themen ab. Alle Studierenden profitieren von der Vernetzung der Hochschule mit Institutionen, Verbänden, Industrie und Wirtschaft. Für die globale Berufswelt werden Auslandsaufenthalte, einen Studiengang mit internationalem Doppelabschluss, gelebte Kooperationen mit mehr als 140 Bildungseinrichtungen in aller Welt geboten.

Campus Weihenstephan, Am Hofgarten 4

85354 Freising, Tel. 08161-710, www.hswt.de

Campus Triesdorf, Markgrafenstr. 16

91746 Weidenbach, Tel. 09826-6540