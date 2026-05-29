Drei attraktive Fachbereiche, konsequenter Praxisbezug, hohe Internationalität: Dafür steht die Hochschule Worms. Den Studierenden steht ein attraktives Studienangebot mit einem kontinuierlich wachsenden Studienprogramm zur Verfügung. Die Fachbereiche Informatik, Touristik/Verkehrswesen und Wirtschaftswissenschaften finden sich auf einem innerstädtischen Campus, sodass ein Studium der kurzen Wege möglich ist. Moderne Räume und eine hervorragende Betreuungsrelation sorgen für ideale Studienbedingungen. Auch als Lehr- und Forschungsstandort wird die Hochschule kontinuierlich ausgebaut. Für ihre hohe Internationalität ist die Hochschule Worms bekannt. Kooperationen und die Zusammenarbeit mit mehr als 180 Partnerhochschulen in der ganzen Welt belegen dies eindrucksvoll.

Erenburgerstraße 19, 67549 Worms

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