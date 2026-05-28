Die Humboldt-Universität zu Berlin (HU) ist eine führende deutsche Forschungseinrichtung mit Weltruf. Über 36.500 Studierende sind in 171 Studiengängen an neun Fakultäten eingeschrieben, darunter Jura, Lebenswissenschaften, Philosophie, Theologie, Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften, Sprach- und Literaturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften sowie die Charité. Die 1810 von Wilhelm von Humboldt gegründete Universität gilt als „Mutter aller modernen Universitäten“. Seit 2012 ist sie Exzellenzuniversität. Internationale Rankings bescheinigen ihr regelmäßig Spitzenplätze; sie zählt zu den forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands mit über 500 Professorinnen und Professoren.

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