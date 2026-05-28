Imperial College London

Das Imperial College (voller Name: The Imperial College of Science, Technology and Medicine) wurde 1907 gegründet und ist ein Technische Hochschule mit Fokus auf Naturwissenschaften, Ingenieurswesen, Medizin und Wirtschaftswissenschaften. Zu den Alumni zählen 15 Nobelpreisträger, darunter Sir Alexander Fleming, sowie viele weitere Träger renommierter Wissenschaftspreise. Der Hauptcampus liegt in ­South Kensington, weitere Einrichtungen sind über London verteilt.

Struktur: drei Fakultäten: Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Medizin; fünf Departements, darunter die Business School und Wissenschaftsgeschichte.

Standort: London, Vereinigtes ­Königreich