Informationsdesign an der HDM Stuttgart

Kathrin Werner und Moritz Gut studieren Informationsdesign an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Im Interview blicken sie auf ihr Studium und erzählen von ihren Treibern, Herausforderungen und Berufsaussichten.

Wieso studierst du Informationsdesign?

Moritz Gut: Nach meiner Ausbildung als Mediengestalter wollte ich mich gerne in der Richtung vertiefen. Informationsdesign bietet dafür ein tolles Gesamtpaket.

Welche Fähigkeiten sollte man für diesen Studiengang mitbringen?

Kathrin Werner: Eine große Portion Kreativität und die Gabe, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können. Denn im Informationsdesign stehen die Menschen im Mittelpunkt, für die wir gestalten.

Was gefällt dir am besten an deinem Studiengang?

Gut: Motivierend ist die inspirierende technologische Umgebung: Wir können z. B. im User-Experience Labor mit einem »Eyetracker« Blickbewegungen auf einer Website analysieren und dadurch auf einem professionellen Standard arbeiten, der eine super Vorbereitung für das spätere Berufsleben ist.

Welche Herausforderungen bringt das Studium mit sich?

Werner: Für mich war die größte Herausforderung, eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung ich gehen möchte. Denn das Studium ist so breit gefächert, dass einem damit viele Türen offenstehen. Ob man da eher in Richtung Design, User Experience oder Kommunikation gehen möchte, ist echt schwierig herauszufinden.

Was sind die Perspektiven nach dem Studium?

Gut: Informationsdesigner sind das Bindeglied zwischen Marketing und Umsetzung, deshalb sind wir überall gefragt: Von kleinen Agenturen bis zu internationalen Unternehmen ist da alles dabei.

