Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) zählt mit rund 28.500 Studierenden aus 120 Nationen zu den größten und vielfältigsten Universitäten in Deutschland. Die JGU bietet über 250 Studiengänge und deckt damit fast das gesamte Fächerspektrum ab. Als einzige deutsche Uni ihrer Größe beherbergt die JGU fast alle Institute und zwei künstlerische Hochschulen auf einem innenstadtnahen und bunten Campus. Hier gibt es ein breit aufgestelltes Sport-, Sprach- und Kulturangebot, Bibliotheken und studentische Arbeitsplätze sowie einen großen botanischen Garten. Als Forschungsuniversität genießt die JGU weltweite Anerkennung. Für Studierende und Mitarbeitende bietet sie starke Unterstützungsangebote – von individuellem Mentoring und Career Service bis zu psychotherapeutischer Beratung und Studienberatung.

Studierenden Service Center, Johann-Joachim-Becher-Weg 2, 55128 Mainz, 06131-39-22122, www.studium.uni-mainz.de