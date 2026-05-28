Julius-Maximilians-Universität Würzburg: Studieren, wo Zukunft entsteht

An der Uni Würzburg erwartet Studierende ein vielfältiges Angebot von mehr als 280 Studiengängen – von geistes- und naturwissenschaftlichen Klassikern bis zu ganz neuen, gesellschaftlich relevanten Fächern.

Dazu gehören zum Beispiel Hebammenwissenschaft, der internationale englischsprachige Bachelor Diversity, Ethics and Religions oder der nachhaltigkeitsorientierte Studiengang Informatik und Nachhaltigkeit. Hier findet man garantiert ein Studium, das wirklich zu einem passt. Warum die Uni Würzburg? Weil hier echte Innovation passiert. Man kann an Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Diversität, globalem Wandel, Gesundheit und KI arbeiten. Die Uni Würzburg gehört mit ihrer Forschung international zur Spitze, und neue Erkenntnisse landen direkt in der Lehre. Gerade zum Studienstart wird man nicht allein gelassen: Persönliche Mentorings, engagierte Tutorinnen und Tutoren und viele Beratungsangebote helfen, gut reinzukommen und das Studium sicher zu planen. Die JMU setzt auf individuelle Betreuung – vom ersten Tag bis zum Abschluss. Ob Hochschulsport, Initiativen, internationale Programme oder Campus Events – an der JMU findet man schnell Anschluss. Wer will, kann auch ins Ausland und Erfahrungen an Partnerunis weltweit sammeln.

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Sanderring 2, 97070 Würzburg

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