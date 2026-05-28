Die Julius-Maximilians-Universität Würzburg gehört zu den größten Universitäten Bayerns: Rund 480 Professorinnen und Professoren bilden rund 25.000 Studierende für hochqualifizierte Berufe aus. Von Ägyptologie bis Zahnmedizin reicht das Angebot an 280 Studiengängen. Mit ihrer Spitzenforschung gehört die Uni Würzburg zu den besten der Welt, neueste Forschungsergebnisse fließen in die Lehre ein – besonders spannend ist auch der Austausch zwischen den unterschiedlichen Disziplinen in Geistes- und Gesellschafts-, Natur- und Lebenswissenschaften. Zudem bietet die Uni Würzburg Studiengänge an, die für das Lehramt an allen Schularten (außer Berufsschule) qualifizieren. In vielen Einrichtungen der Uni können sich Studierende über ihr Studium hinaus weiterbilden.

Sanderring 2, 97070 Würzburg

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