Karlsruher Institut für Technologie

Als »Die Universität in der Helmholtz-Gemeinschaft« zählt das KIT zu den großen natur- und ingenieurwissenschaftlichen Forschungs- und Lehreinrichtungen Europas. Es verbindet die Traditionen einer renommierten technischen Universität und einer bedeutenden Großforschungseinrichtung und leistet Beiträge in den Feldern Energie, Mobilität, Robotik und Information. Dazu arbeiten die WissenschaftlerInnen auf einer breiten disziplinären Basis in den Natur-, Ingenieur-, Wirtschafts- sowie Geistes- und Sozialwissenschaften. Seine Studierenden bereitet das KIT durch ein forschungsorientiertes Studium auf verantwortungsvolle Aufgaben in Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft vor. Studiengänge des KIT erreichen regelmäßig exzellente Plätze in Hochschul­rankings.

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