KE Elektronik GmbH: Young Connections

KE Elektronik ist ein internationales und hoch technologisches Unternehmen mit über 3.500 Mitarbeitern weltweit. In den Märkten Automotive und Luftfahrt beliefert das Unternehmen Hersteller/OEM‘s sowie führende Tier1-Zulieferer für Elektrik und Elektronik.

Egal ob kaufmännisch, technisch oder gewerblich – KE bietet in allen Bereichen eine Vielzahl an Einstiegsmöglichkeiten. Mit einer Ausbildung oder einem dualen Studium hat man bei KE freie Entfaltungsmöglichkeiten.

Das Unternehmen bietet regelmäßig sechs unterschiedliche Ausbildungsberufe sowie vier duale Studiengänge an, neu hinzugekommen ist ebenfalls ein Studium im Bereich Elektrotechnik mit vertiefter Praxis. Bei KE dürfen Studenten in den Bereichen Projektmanagement, Industrial Engineering, HV Field Engineering, IT und Logistik ihr Können unter Beweis stellen und bei der Mitarbeit an realen Projekten aktiv am Betriebsgeschehen mitwirken sowie Verantwortung übernehmen. KE Elektronik legt großen Wert auf die persönliche und fachliche Betreuung sowie abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Lernpotenzial. Die Ausbildung oder das Studium orientiert sich an den neusten Technologien und Systemen und entwickelt sich stetig weiter. Das Unternehmen setzt auf den Nachwuchs und legt damit den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere bei KE im Anschluss an die Ausbildungs- oder Studienzeit.

Wer sich noch unsicher ist, welche Ausbildung oder Studium die Richtige für ihn oder sie ist, hat die Möglichkeit, erste Erfahrungen bei einem Praktikum zu sammeln. Auch für Studenten bietet KE Abschlussarbeiten, Praktika sowie Werkstudententätigkeiten, um das Unternehmen näher kennenzulernen.

KE Elektronik GmbH

Im Klingenfeld 21 · 74594 Kreßberg

Tel. 07957-98860 · www.ke-elektronik.de