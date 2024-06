Konrad Hornschuch AG: Als DH-Student von Weißbach in die Welt

Als weltweit agierender Konzern beschäftigt Continental rund 240.000 Mitarbeiter in 59 Ländern. Daraus ergeben sich für DH-Studenten, die am Standort Weißbach ihr duales Studium beginnen, eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Sie können im Rahmen eines Auslandssemesters von drei bis vier Monaten andere Länder und Kulturen kennenlernen und so den eigenen Horizont erweitern. DH-Studenten aus Weißbach waren bereits in Australien, Bangkok, Chile, Mexiko, Thailand und den USA. So verbrachten David Hauser als DH-Student Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Internationales Technisches Vertriebsmanagement und Louisa Maischein als DH-Studentin Digital Business Management in ihrem vierten Semester 12 Wochen lang an einer Partnerhochschule der DHBW in Thailand. Sie hatten an den Vorlesungen der Mahidol University teilgenommen und in ihrer Freizeit viele Städte und touristische Attraktionen besucht. DH-Studenten können auch die Summer School Angebote der DHBW wahrnehmen: Die dreiwöchigen Kurse im Ausland beinhalten Betriebsbesichtigungen und natürlich auch etwas Sightseeing.

Außerdem können zweimonatige Auslandspraktika an einem der anderen Standorte des Oberflächenspezialisten absolviert werden. Continental unterstützt diese Angebote finanziell sehr stark. Jeder Student bekommt ein Budget, das er eigenverantwortlich für Auslandsaufenthalte einsetzen kann. Auch in Deutschland können sich DH-Studenten während ihres Studiums andere Standorte anschauen. Diese Blicke über den Tellerrand im ­Bachelor-Studium sind erst der Anfang. Danach ist die Teilnahme an einem Master-Programm möglich, entweder berufsbegleitend oder dual. Und auch wenn die ­Absolventen nach dem Studium mal ein Jahr oder auch länger an einen anderen Standort oder ins Ausland möchten, ermöglicht Continental so einen »Talent Exchange«. Aber natürlich freuen sich die Verantwortlichen auch über jedes Talent, das seine Karriere langfristig am Standort Weißbach weiterverfolgen möchte.

