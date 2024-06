Kreissparkasse Ludwigsburg: #BANKINGKICKSTART

Für alle, die bald einen Schulabschluss in der Tasche haben und überlegen, wie es danach weitergehen soll und die zudem aufgeschlossen sind und Spaß am Kontakt mit Menschen haben, ist eine Ausbildung bei der Kreissparkasse Ludwigsburg genau das Richtige.

Aktuell bildet die Kreissparkasse Ludwigsburg 109 junge Menschen aus. Neben einer Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann kann man hier auch dual an der DHBW studieren. Für Abiturientinnen und Abiturienten bietet die Kreisparkasse Ludwigsburg zudem eine verkürzte Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation an.

In der Ausbildung ist man bereits von Anfang an digital unterwegs! Die Auszubildenden erhalten gleich am ersten Tag ein iPad mit dazugehörigem Apple Pencil, das auch privat genutzt werden kann. Das iPad hilft nicht nur bei der Erweiterung des eigenen Wissens über Geldangelegenheiten und Finanzen, sondern es unterstützt auch die eigenen geschäftlichen Aktivitäten im Ausbildungsbetrieb. So ist man bestens für die Zukunft aufgestellt!

Nach der Ausbildung hat man beste Perspektiven! Die Kreissparkasse Ludwigsburg bietet ihren Mitarbeitern nach der Berufsausbildung vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten: vom Studiengang Bankfachwirt über den Bankbetriebswirt bis hin zu Bachelor- und Master- Studiengängen. Auch Realschüler können innerhalb der Sparkassenorganisation ein Hochschulstudium absolvieren. Weitere Informationen sowie Erfahrungsberichte von den Auszubildenden und Studierenden finden sich unter www.ksklb.de/ausbildung. Hier kann man sich auch direkt bewerben! Worauf also warten: Jetzt in eine Karriere mit Zukunft bei der Kreissparkasse Ludwigsburg durchstarten!

Kreissparkasse Ludwigsburg

Schillerplatz 6 · 71638 Ludwigsburg

www.ksklb.de/ausbildung