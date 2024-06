KW automotive: Job-Day am 15. Juni

Lust auf einen abwechslungsreichen Job, einem passenden Ausbildungsberuf oder ein Duales Studium? Dann am besten mal beim Job-Day des Fahrwerkherstellers KW automotive in Fichtenberg vorbeischauen. Am 15. Juni 2024 von 9 bis 15 Uhr stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rede und Antwort. Für alle, die noch nicht wissen, ob sie studieren oder welche Ausbildung sie machen wollen, ist der Job-Day bei KW automotive einfach wie geschaffen. Denn auch die DH-Studenten und Auszubildenden stellen ihre Ausbildung in lockerer Atmosphäre vor. Wer bereits eine Ausbildung in der Tasche oder studiert hat, wird am Job-Day trotzdem fündig. Neben den Ausbildungsberufen und Studiengängen stellt KW hier zudem alle offenen Stellen vor.

Mit seinem immensen Fahrwerk-Portfolio, modernster Fertigungstechnik, Entwicklungs- und Testzentrum agiert KW automotive seit über 25 Jahren erfolgreich auf allen Märkten. In den vergangenen Jahren entwickelte das inhabergeführte Unternehmen über 16 verschiedene Dämpfungstechnologien, um seiner Philosophie »Für jeden Anspruch das richtige Fahrwerk« zu liefern, gerecht zu werden. Das vielfältige Lieferprogramm der Marke KW suspensions (KW Gewindefahrwerke) ist für den jeweiligen Einsatzzweck in die Kategorien »Street Comfort«, »Street Performance« und »Track Performance« unterteilt. Sportliche Autofahrer vertrauen auf die in der Höhe einstellbaren Federsätze und KW Gewindefahrwerke mit ihren vielfältigen Dämpfungsvarianten, sowie auf die Nürburgring Nordschleife erprobten KW Clubsport Gewindefahrwerke mit Straßenzulassung und Teilegutachten.

KW automotive GmbH

Aspachweg 14 · 74427 Fichtenberg

Tel. 07971 96300 · www.kwsuspensions.de