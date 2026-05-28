Ludwig-Maximilians-Universität München

Die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München ist eine der Exzellenz-Universitäten in Deutschland und zählt zu den führenden Universitäten in Europa. Rund 800 Professorinnen und Professoren kümmern sich um die Studierenden. Es gibt 18 Fakultäten in den Bereichen: Katholische Theologie; Evangelische Theologie; Jura; Betriebswirtschaft; Volkswirtschaft; Medizin; Tiermedizin; Geschichts- und Kunstwissenschaften; Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft; Psychologie und Pädagogik; Kulturwissenschaften; Sprach- und Literaturwissenschaften; Sozialwissenschaften; Mathematik, Informatik und Statistik; Physik; Chemie und Pharmazie; Biologie; Geowissenschaften. Studierende der LMU profitieren zudem von einem umfassenden Kulturangebot.

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