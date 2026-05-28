Das Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT, ist eine private technische Universität, die bereits 1861 eröffnet wurde, und gehört zu den angesehensten Hochschulen der Welt. Das MIT sieht es als seine Mission, Wissen und Technologie voranzubringen. In Bereichen wie Künstliche Intelligenz sowie Krebs- und Aidsforschung und vielen weiteren wurden am MIT bereits viele wissenschaftliche Durchbrüche erreicht, getreu dem Motto »Geist und Hände«.

Fakultäten: Architektur und Planung, Geistes- und Sozialwissenschaften, Gesundheitswissenschaften und Technologie, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften

Standort: Cambridge, Massachusetts, USA