Merz Akademie Stuttgart

Die Merz Akademie, Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien, ist eine staatlich anerkannte Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft. Vom Podcast bis zum Siebdruck, von der analogen Fotografie bis zum Virtual Reality Film: Der Bachelorstudiengang bietet ein breites Spektrum an Medientechnologien und -anwendungen. Die Studierenden können die drei Studienbereiche Film und Video, New Media sowie Visuelle Kommunikation miteinander kombinieren oder sich auf einen Bereich konzentrieren. Das integrierte Praxissemester gibt den Studierenden einen guten Einblick in das Berufsleben. Die hervorragende technische Ausstattung der Hochschule ermöglicht ein professionelles Arbeiten in den verschiedenen Werkstätten wie Greenbox, Virtual Reality Lab, Tonstudio, Druckwerkstätten und Fotostudio.

Teckstraße 58, 70190 Stuttgart

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