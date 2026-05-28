Die National University of Singapore (NUS) ging aus einem Zusammenschluss der University of Singapore und Nanyang University im Jahr 1980 hervor. Neben Geisteswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Medizin und Technik betreibt sie auch das Yong Siew Toh Conservatory of Music. Die Universität hat auch Niederlassungen in Shanghai, Peking, Israel, Indien, Stockholm und Palo Alto (USA).

Fakultäten: 17 Fakultäten (Schools) auf 3 Campus: Kunst und Geisteswissenschaften, Wirtschftswissenschaften, Informatik, Zahnmedizin, Design, Medizin, Ingenieurswesen, Integrative Sciences, ­Musik und Jura.

Standort: Kent Ridge,

Singapur