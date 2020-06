Neben dem Beruf: Maschinenbau an der Hochschule Heilbronn

Der berufsbegleitende Bachelor-Studiengang Maschinenbau der Hochschule Heilbronn geht im September 2020 mit modernen Vertiefungsrichtungen und optimierter Studierbarkeit an den Start. Das Angebot nutzen insbesondere Praktiker*innen mit Berufserfahrung, um sich nebenberuflich für den steigenden Bedarf an Ingenieur*innen zu qualifizieren.

Die drei Vertiefungsrichtungen Robotik, Automotive und Allgemeiner Maschinenbau ermöglichen eine individuelle Schwerpunktsetzung, die für den Einsatz in den unterschiedlichsten Berufsfeldern qualifiziert. Das Studium setzt auf den kontinuierlichen Transfer von Wissen und erworbenen Kompetenzen in den Betriebsalltag hinein. Der hohe Stellenwert der praktischen Ausbildung wird unterstrichen durch zahlreiche, an die Bedingungen der Industrie angelehnte Labore sowie Workshops zu Selbst-, Konflikt- und Karrieremanagement. Informationen zu den nächsten (Online-)Infoveranstaltungen gibt es auf der Homepage unter www.hs-heilbronn.de/weiterbildung.

