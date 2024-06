Optima Packaging Group: Ein Zuhause für Technikbegeisterte

Packender kann eine Zukunft als Ingenieur, Technikerin oder ITler kaum sein als bei Optima. Denn wo immer es etwas zu dosieren, zu füllen, zu verschließen und zu verpacken gibt, kommen die Maschinen- und Softwarelösungen des Sondermaschinenbauers aus Schwäbisch Hall ins Spiel.

Optima bietet Studierenden aus technischen und betriebswirtschaftlichen Studiengängen interessante Praxissemester, Werkstudententätigkeiten und spannende Projekte für Abschlussarbeiten. Der Vielfalt sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ob Elektrotechnik oder Betriebswirtschaft – Studierende aus den unterschiedlichsten Fachbereichen erhalten die Chance, in die Welt des Verpackungsmaschinenbaus einzusteigen. Vom ersten Tag an setzen sie ­erlerntes theoretisches Wissen in den praktischen ­Betriebsalltag um und leben ihre Begeisterung im ­Tagesgeschehen und bei eigenen Projekten aus. ­ Studierende an der ­Dualen Hochschule erleben bei Optima alles – außer Langeweile. Ein Beispiel: Ende Februar hat ein Team von Studierenden an einem internationalen Makeathon auf Gran Canaria an innovativen Projekten mitgearbeitet. Internationales Terrain betreten Nachwuchstechniker bei Optima also von Anfang an. Kein Wunder bei einer Exportquote von über 85 Prozent und mehr als 20 Niederlassungen weltweit.

Optima unterstützt als Technologieführer mit rund 3.150 Mitarbeitenden Unternehmen rund um den Globus mit immer neuen Ideen, außergewöhnlicher Qualität und Top-Service. Ob es um pharmazeutische Abfüll- und Verschließanlagen, um Verpackungsmaschinen für Hygieneprodukte oder um State-of-the-Art-Lösungen für Konsumgüter geht: Die Verpackungsexperten machen das mit herausragenden digitalen Technologien.

Jetzt Teil des Teams werden und die eignen Ideen umsetzen.

OPTIMA Packaging Group

Steinbeisweg 20 · 74523 Schwäbisch Hall

Tel. 0791 5060 · www.optima-packaging.com