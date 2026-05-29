Die Pädagogische Hochschule Heidelberg ist ein bildungswissenschaftliches Kompetenzzentrum, das regional, national und international wirkt. Ihre Kernaufgabe ist die Ausbildung von professionellen Fach- und Führungskräften für pädagogische Berufe. Das Studienangebot umfasst in erster Linie das Lehramt an Grundschulen bzw. Werkreal-/Haupt-/Realschulen sowie das Lehramt Sonderpädagogik. Die Bachelor-Studiengänge »Frühkindliche und Elementarbildung« und »Gesundheitsförderung« qualifizieren für den Arbeitsmarkt der frühkindlichen Bildung. Die Master-Studiengänge befassen sich unter anderem mit Führung und Innovation in Bildungsinstitutionen, Inklusion, Ingenieurpädagogik oder auch mit E-Learning und Medienbildung.

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