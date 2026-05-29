Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA)

Als bildungswissenschaftliche Hochschule mit Promotions- und Habilitationsrecht forscht und lehrt die PHKA zu schulischen und außerschulischen Bildungsprozessen. Das Studienangebot umfasst Lehramtsstudiengänge für Primarstufe und Sekundarstufe I, Bachelor- und Masterstudiengänge für andere Bildungsfelder sowie Weiterbildungsangebote. Folgende nichtlehramtsbezogene Masterabschlüsse können erworben werden: »Biodiversität und ökologische Bildung«, »Digitale Bildung: Psychologie, Kognition, Gestaltung«, »Kulturvermittlung«, »Migration, Bildung und Demokratie« sowie »Geragogik« und »Erwachsenenbildung« (beide berufsbegleitend). Als »University of Education« vereint die PHKA erziehungswissenschaftliche, fachdidaktische und fachwissenschaftliche Forschung.

Bismarckstraße 10, 76133 Karlsruhe

0721-9253, www.ph-karlsruhe.de