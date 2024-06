Pädagogische Hochschule Ludwigsburg: Mit Bildung die Welt verändern

Die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg ist eine moderne Campushochschule mit rund 6000 Studierenden. Ihre Schwerpunkte liegen in allen Bildungswissenschaften in den miteinander verknüpften Bereichen: schulische Bildung, Kinder- und Jugendbildung, Erwachsenen- und Weiterbildung und Bildung im Kultur- und Sozialbereich. Neben fachlichen Inhalten sind auch Erziehungswissenschaft, Pädagogik, Psychologie, Soziologie und Didaktik wichtige Elemente des Studiums. Theorie und Praxis sind eng miteinander verwoben. In allen Studiengängen sind Praktika verankert.

