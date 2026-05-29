An der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ist es möglich, Lehramt Grundschule, Sekundarstufe I, Europalehramt und Sonderpädagogik oder Bildung und Erziehung im Kindesalter (Kindheitspädagogik), Bildungswissenschaft sowie Kultur- und Medienbildung im Bachelor zu studieren. Im Master bietet die Hochschule an: Bildung und Erziehung im Kindesalter, Berufliche Bildung/Ingenieurwissenschaften, Erwachsenenbildung, Kulturelle Bildung, Kulturwissenschaft und Kulturmanagement, Lehramt und Sonderpädagogik. Die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg mit ihren rund 5.500 Studierenden konzentriert sich auf bildungswissenschaftliche Fragestellungen in Forschung, Studium und Lehre, Weiterbildung und Transfer.

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