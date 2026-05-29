Die Philipps-Universität Marburg ist die traditionsreichste Hochschule Hessens. 1527 gegründet, bietet sie heute rund 22.000 Studierenden exzellente Lehre in einem breiten Fächerspektrum: An 16 Fachbereichen gibt es eine große Auswahl von Studiengängen – von A wie Archäologische Wissenschaften bis Z wie Zahnmedizin, mit Bachelor, Master oder Staatsexamen als Abschluss. Für mehr als 20 Fächer ist das Lehramtsstudium in Marburg möglich. Nähe zur Forschung und Nähe zur Praxis – beides ist an der Uni Marburg möglich. Marburg ist die Studierendenstadt Deutschlands: Studentisches Leben bestimmt die malerische Altstadt und zieht auch viele ausländische Studierende an. International vernetztes Denken und Handeln prägen daher Stadt und Universität.

Biegenstraße 10, 35037 Marburg, 06421-28 22222 (Studifon), www.uni-marburg.de