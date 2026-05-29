Die Popakademie Baden-Württemberg ist Hochschuleinrichtung und Kompetenzzentrum für die Musik- und Kreativwirtschaft und ihre popkulturellen Szenen. An der Popakademie können die beiden Bachelorstudiengänge Musikbusiness und Popmusikdesign belegt werden, ebenso wie die Masterstudiengänge Music & Creative Industries, Popular Music und Weltmusik. Das Studium ist praxisorientiert mit zahlreichen Dozierenden aus dem aktiven Berufsleben sowie der Arbeit in verschiedenen Business- oder Band-Projekten. Die Studiengänge zeichnen sich durch eine starke Vernetzung aus. Parallel zu ihrer Funktion als Lehrinstitution realisiert die Popakademie Baden-Württemberg als Kompetenzzentrum Projekte im regionalen, nationalen und internationalen Zusammenhang.

Hafenstr. 33, 68159 Mannheim

0621-533972 00, www.popakademie.de