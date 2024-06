Raiffeisenbank Hohenloher Land eG: Ausbildung oder Studium? Am besten beides!

Die Raiffeisenbank Hohenloher Land eG begleitet ihre Kunden bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und Wünsche. Eine auf den Kunden maßgeschneiderte Beratung erfordert aufgeschlossene und hervorragend ausgebildete Bankmitarbeiter.

Genauso vielseitig wie die Kunden ist auch das Duale Studium bei der Raiffeisenbank. Hier werden betriebswirtschaftliche Theorie und berufliche Praxis optimal miteinander kombiniert. An der Hochschule werden theoretische Grundlagen vermittelt, die als Arbeitsprozesse im Unternehmen angewendet und vertieft werden. In den Praxisphasen durchläuft man sämtliche Filialen und Abteilungen der Bank, um so bis zum Ende des Dualen Studiums einen kompletten Überblick über das Bankgeschäft zu erhalten. Zusätzliche Unterstützung bieten innerbetriebliche Schulungen bei denen Kollegen, gemeinsam mit den Auszubildenden und ­Dualen Studenten, wichtige Themen unterstützend zum Unterricht in der Berufs- und Hochschule erarbeiten. Mit dem Dualen Studium bei der Raiffeisenbank Hohenloher Land stehen viele Karrierechancen offen. Bewerben lohnt sich also!

