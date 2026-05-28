REVISA: Kompetenz in allen Bereichen

Die REVISA Unternehmensgruppe, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bietet seit über 60 Jahren umfangreiche Dienstleistungen an und hat rund 185 Mitarbeiter an zwei Standorten in Neckarsulm und Öhringen.
REVISA bildet ständig aus und bietet sowohl eine klassische Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten als auch ein duales Studium an den Berufsakademien Stuttgart oder Mosbach zum Bachelor of Arts mit Schwerpunkt Steuerrecht an. Ebenso wird die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter unterstützt. REVISA sucht engagierte Menschen, die Spaß im Umgang mit Mandanten haben und innerhalb eines Teams eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen möchten. REVISA bietet zahlreiche Benefits, um einen Arbeitsplatz zum Wohlfühlen zu schaffen: Mit einer flexiblen Gleitzeitregelung, Teilzeit- und Hybrid-Arbeitsmodellen und der Möglichkeit auf Home-Office, kann man seine perfekte Arbeitsumgebung gestalten. Mobilität wird über Tankgutscheine, ein Jobticket oder das Leasen eines Firmenfahrrads via JobRad garantiert. Die Arbeitsverträge sind von vorneherein unbefristet. Jedes Teamitglied erhält Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie individuelle Weiterbildungsangebote. Gemeinsame Mitarbeiter-Events wie das Sommerfest oder die Weihnachtsfeier runden das Angebot ab.
REVISA
Heiner-Fleischmann-Str. 6, Neckarsulm
Zum Hasensprung 12, Öhringen, www.revisa.de