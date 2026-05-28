REVISA: Kompetenz in allen Bereichen

Die REVISA Unternehmensgruppe, ­Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bietet seit über 60 Jahren ­umfangreiche Dienstleistungen an und hat rund 185 Mitarbeiter an zwei Standorten in Neckarsulm und Öhringen.

REVISA bildet ständig aus und bietet sowohl eine klassische Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten als auch ein duales Studium an den Berufsakademien Stuttgart oder Mosbach zum Bachelor of Arts mit Schwerpunkt Steuerrecht an. Ebenso wird die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter unterstützt. ­REVISA sucht engagierte Menschen, die Spaß im Umgang mit Mandanten haben und innerhalb eines Teams eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen möchten. REVISA bietet zahlreiche Benefits, um einen Arbeitsplatz zum Wohlfühlen zu schaffen: Mit einer flexiblen Gleitzeitregelung, Teilzeit- und Hybrid-Arbeitsmodellen und der Möglichkeit auf Home-Office, kann man seine perfekte Arbeitsumgebung gestalten. Mobilität wird über Tankgutscheine, ein Jobticket oder das Leasen eines Firmenfahrrads via JobRad garantiert. Die Arbeitsverträge sind von vorneherein unbefristet. Jedes Teamitglied erhält Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie individuelle Weiterbildungsangebote. Gemeinsame Mitarbeiter-Events wie das Sommerfest oder die Weihnachtsfeier runden das Angebot ab.

REVISA

Heiner-Fleischmann-Str. 6, Neckarsulm

Zum Hasensprung 12, Öhringen, www.revisa.de