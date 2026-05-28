Gemäß verschiedenen Rankings gehört die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, kurz RWTH Aachen, zu den führenden europäischen Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen. Sie ist eine der deutschen Exzellenzuniversitäten. Die Ausbildung der mehr als 45.000 Studierenden ist anwendungsorientiert. Aber auch fast 500 Auszubildende starten in den Einrichtungen der RWTH berufliche Karriere: Sie qualifizieren sich in gewerblich-technischen, naturwissenschaftlichen oder kaufmännischen Berufen sowie in nichtärztlichen Heilberufen. Die RWTH bietet ein kompetenz-, forschungs- und praxisorientiertes Studium mit dem Ziel, hochqualifizierte und verantwortungsbewusste Absolventinnen und Absolventen für Führungspositionen in Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft vorzubereiten.

Templergraben 55, 52056 Aachen

0241-801, www.rwth-aachen.de