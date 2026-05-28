Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Die Universität Bonn gehört zu den elf Exzellenzuniversitäten in Deutschland. Forschen auf Spitzenniveau, wissenschaftsgeleitetes Studium, internationales Flair: All das schätzen die 33.000 Studierenden, 6.000 Promovierenden und 6.500 Beschäftigten der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn an ihrer Alma Mater. An der Universität Bonn ist man überzeugt, dass Wissenschaft da am besten gelingt, wo Forschung und Lehre Hand in Hand gehen. Bonn ist eine Forschungsuniversität mit breitem Fächerspektrum von Agrarwissenschaften bis Zahnmedizin und 226 Studienangeboten. Viele Fächer genießen weltweite Anerkennung, darunter die Mathematik, die Wirtschaftswissenschaften, die Medizin und die Naturwissenschaften.

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