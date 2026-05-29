Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU)

An der RPTU Kaiserslautern-Landau treffen neugierige Köpfe auf ein breites Studienangebot – dieses umfasst Ingenieurwissenschaften, Natur- und Umweltwissenschaften, Sozial- und Kommunikationswissenschaften, Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften, Mathematik und Informatik, Psychologie sowie Lehramt für alle Schularten. Vielfach sind Lehre und Forschung fächerübergreifend aufgestellt. Und bereits im Studium lässt sich an spannenden Wissenschaftsprojekten mitwirken. Die zweitgrößte Universität in Rheinland-Pfalz pflegt darüber hinaus Kontakte zu Forschungsinstituten, Unternehmen sowie Organisationen aus Kultur oder Non-Profit. Nicht zuletzt ist sie idealer Startplatz auch für junge Unternehmerinnen und Unternehmer: Das Gründungsbüro unterstützt von der ersten Idee bis in die Selbstständigkeit.

Gottlieb-Daimler-Straße 47, 67663 Kaiserslautern, 0631-2055252, www.rptu.de