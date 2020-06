Schwarz Dienstleistungen: DH-Studium Wirtschaftsinformatik

Spannend und praxisbezogen: Der 24-jährige Nico berichtet über seinen Arbeitsalltag als DH-Student der Wirtschaftsinformatik bei der Schwarz IT KG in Neckarsulm und Heilbronn.

»Mein typischer Tagesablauf: Um 09:00 Uhr ist Arbeitsbeginn. Ich prüfe E-Mails und bearbeite eingegangene Störungsmeldungen. Anschließend geht es gegen 10:00 Uhr weiter mit einem Stand-Up-Meeting zur Besprechung der Tagesaufgaben. Ab ca. 10:30 Uhr behebe ich IT-Störungen, verbinde mich mit den Clients oder Servern und prüfe bspw. die Event-Logs zur Fehleranalyse. Um 12:00 Uhr mache ich meistens Mittagspause. Nach dem Essen gibt es einen kleinen Spaziergang oder eine Runde Fifa. Am Nachmittag finden verschiedene Meetings mit Fachbereichen oder unseren Kollegen in den Ländern statt, welche wir betreuen. Hierbei stimmen wir z. B. die nächsten Schritte in Projekten ab. Im Normalfall mache ich um 17:00 Uhr nach einem spannenden Arbeitstag Feierabend und gehe Fußball spielen oder treffe mich mit Freunden.

Besonders Spaß macht mir die Schnittstellen-Funktion zwischen der IT und den angrenzenden Fachbereichen wie z. B. dem Vertrieb, durch die man einen guten Einblick in die einzelnen Abteilungen bekommt. Auch die Projektbetreuung ist interessant, vor allem die Planung und Durchführung von Rollouts (IT Lösungen werden getestet, installiert und optimiert).

Als Informatiker beschäftigt man sich nicht nur mit der Technik, sondern z. B. auch mit dem Projektmanagement. Als BWLer kommt man umgekehrt auch mit IT-Themen in Berührung. So lernt man beide Seiten kennen und kann sich nach dem Studium in die Richtung entwickeln, die einem selbst am besten gefällt. Besonders den Einstieg finde ich bei uns super - im Begrüßungsmonat wird man optimal auf die Ausbildung bzw. das DH-Studium vorbereitet. Er beinhaltet u. a. Schulungen und Teambuildingevents. Besonders gefallen hat mir die zweiwöchige Filialzeit!»

Schwarz Dienstleistungen

Stiftsbergstr. 1 · 74172 Neckarsulm

www.jobs.schwarz