Söhner Kunststofftechnik GmbH: Gemeinsam die Zukunft formen

Von 185 auf 380 – so stieg die Mitarbeiterzahl in den letzten 10 Jahren beim Verpackungshersteller Söhner Kunststofftechnik in Schwaigern. Um den Wachstumskurs fortsetzen zu können, setzt das Familienunternehmen auf eine nachhaltige Personalpolitik und die eigene Ausbildung. Berufseinsteigern bietet Söhner eine praxisnahe Ausbildung in einem mittelständischen Betrieb mit innovativen Produkten, tollen Kollegen und familiärer Arbeitsatmosphäre. Neben spannenden Aufgaben erhalten Nachwuchskräfte eine individuelle Förderung durch Ausbilder und Fachkräfte. Darüber hinaus gibt es Freiraum für die persönliche Entfaltung und gute Übernahmechancen nach der Ausbildung. Gesucht werden bei Söhner Schulabsolventen, die Motivation und Energie mitbringen und etwas bewegen möchten.

Die Söhner Kunststofftechnik GmbH ist seit fünf Jahrzehnten der Spezialist für Kunststofftiefziehen und zählt heute zu den europaweit führenden Anbietern von Mehrwegverpackungen für den internen und externen Transport.

Söhner Kunststofftechnik GmbH

Industriestraße 29 · 74193 Schwaigern

personal@soehner.de · www.soehner.de