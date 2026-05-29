Die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart wurde 1857 gegründet und ist die älteste sowie die größte Musikhochschule in Baden-Württemberg. Im Bereich Musik werden 16 Bachelorstudiengänge von Jazz, Gesang, über Musiktheorie, Pop, Komposition bis hin zu verschiedenen Instrumenten sowie ein Studiengang zu Kirchenmusik angeboten. Im Masterbereich haben die Studierenden eine Auswahl an 24 Studiengängen, unter anderem in Historischen Tasteninstrumenten, Neuer oder Alter Musik, Cembalo, Lied, Musiktheorie, Musikwissenschaft, verschiedenen Instrumenten und ebenfalls einem Studiengang Kirchenmusik. Die HMDK verfügt in Kooperation mit der ABK und der MerzAkademie über das interdisziplinäre Landeszentrum »Campus Gegenwart«.

Urbanstraße 25, 70182 Stuttgart

0711-2124650 (Studierendensekretariat)

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