Stadt Schwäbisch Hall: Start ins Berufsleben

Die Stadt Schwäbisch Hall wächst und mit ihr auch die Zahl der Bauprojekte. Mit einem dualen Studium im Baubereich hat man die Möglichkeit, an der Gestaltung und fortlaufenden Weiterentwicklung der ­Großen Kreisstadt mitzuwirken.

Egal, ob man die Kreativität lieber im Tief- oder Hochbau einfließen lassen möchte – es ist für jede Person etwas dabei. Wer die Arbeitszeit nicht nur im Innendienst verbringen möchte, sondern auch die Zwischenstände der umgesetzten Projekte sehen möchten, ist in einem dualen Studium bei der Stadt Schwäbisch Hall gut aufgehoben. Die Qualität der Ausbildung steht hierbei im Fokus: 2018 hat die Stadtverwaltung unter dem Motto »Mehr Qualität für Ihre Ausbildung« von der IHK Heilbronn-Franken das gesamte Spektrum der Ausbildungsprozesse überprüfen und bewerten lassen und das Dualis-Siegel erhalten, mit dem besonders qualifizierte Ausbildungsbetriebe ausgezeichnet werden. 2023 ­wurde die Stadt Schwäbisch Hall nach einer erneuten Überprüfung wieder mit dem Siegel ausgezeichnet. Ungeachtet dieser Bestätigung arbeitet die Stadt Schwäbisch Hall ­stetig daran, die Qualität kontinuierlich zu steigern. Neben der persönlichen Weiterentwicklung ist der Stadtverwaltung bei der Ausbildung aber auch ein gutes Miteinander wichtig. Dazu tragen unter anderem informative Einführungstage für die neuen Auszubildenden bei, bei denen sie sich beispielsweise im Rahmen einem gemeinsamen Team-Event kennenlernen. Ebenso werden zahlreiche Azubi-Events organisiert, wie beispielsweise ein jährlicher Azubi-Ausflug und die Azubi-Weihnachtsfeier, die Teilnahme an verschiedenen Ausbildungsmessen, Besuche der städtischen Unternehmen und Museen sowie ein Azubi-Kochkurs und vieles mehr. Zudem werden die Teamfähigkeit und Selbstständigkeit durch eine eigenverantwortliche ­Organisation von Veranstaltungen sowie spannenden, ­berufsübergreifenden Projektarbeiten während der Ausbildung unterstützt. Die Vorzüge aus dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes kann sich auch in der Vergütung sehen lassen. Sie beträgt, abhängig vom Ausbildungsjahr, zwischen 1.218,26 Euro und 1.314,02 Euro. Interessierte können sich auch am Tag der dualen Hochschule am 13. Juli in Mosbach informieren.

Stadt Schwäbisch Hall

Am Markt 6 · 74523 Schwäbisch Hall

Tel. 0791-7510 · www.schwaebischhall.de