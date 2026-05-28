Die Stanford University wurde 1885 gegründet und brachte mehr Gewinner des Turing Awards (»Nobelpreis für Informatik«) hervor als jede andere Universität. Die Entwicklung des »Silicon Valley«, das viele Unternehmen der IT- und Hightech-Industrie beherbergt, wird ebenfalls auf die Nähe zu Standford zurückgeführt. Nach dem MIT ist Stanford weltweit die Nummer 2 in Sachen Ingenieurswesen. Zudem gilt Stanford als viertreichste Hochschule der Welt und erhebt deshalb seit 2004 keine Studiengebühren mehr.

Fakultäten: Stanford unterteilt sich in sieben akademische Einheiten, sog. »Schools«. Sie sind vergleichbar mit den deutschen Fakultäten.

Standort: Stanford, Kalifornien, USA