Studieren in Weißbach

Schon gewusst? Weißbach ist Studentenhochburg. An dem Continental-Standort verbinden 26 DH-Studenten theoretisches Wissen mit praktischer Erfahrung. Egal, für was das Bewerberherz schlägt, der Oberflächenspezialist hat den passenden DH-Studiengang. Bewährter Partner ist die DHBW Mosbach. 2021 starten wieder vier DH-Studiengänge, für die sich beworben werden kann.

Vollblut-Techniker sind bei Maschinenbau mit Schwerpunkt Kunststofftechnik bestens aufgehoben. Hier durchlaufen die Studentinnen und Studenten alle technischen Abteilungen im Unternehmen. So sind sie später als Allround-Ingenieur breit aufgestellt und vielseitig einsetzbar. Wer neben der Technik auch ein Faible fürs Kaufmännische hat, der sollte Wirtschaftsingenieurwesen studieren. Denn es wird immer wichtiger, beides zu kennen: Sich also mit der Technik, die hinter den Produkten steckt, auszukennen, aber auch mit den kaufmännischen Abläufen. Wer gern mit Reagenzgläsern hantiert, wer also neugierig ist und gerne forscht, der ist bei der Angewandten Chemie richtig. Schließlich geht es bei jeder Neuentwicklung darum, die »Kunst der Stoffe« zu beherrschen. Im Zuge der Digitalisierung entstehen neue Studiengänge. Wer im digitalen Umfeld zu Hause ist, sich für Digitalisierung 4.0, E-Commerce und andere online-Themen interessiert, studiert Digital Business Management.

Das Unternehmen bietet Studenten regelmäßig die Möglichkeit, Einsätze an anderen deutschen und internationalen Standorten zu machen. Während zweimonatiger Auslandspraktika oder Auslandssemester (3-4 Monate) können Studenten andere Länder und Kulturen kennenlernen. Auslandsaufenthalte werden wegen der Internationalität des Konzerns sehr gerne gesehen und vom Unternehmen stark gefördert, auch finanziell.

Nach bestandenem Bachelor kann der Master angeschlossen werden, dual oder berufsbegleitend. Das Masterprogramm bietet da für jeden etwas. Für 2021 ist die Bewerbungsphase schongestartet. Continental sucht wieder sechs neue Duale Studenten als künftige Fach- und Führungskräfte.

Konrad Hornschuch AG

Salinenstraße 1, 74679 Weißbach

Fon: 07947-81414, www.ausbildung.continental-jobs.de