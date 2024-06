Studieren mit Würth Elektronik: Gemeinsam echte Projekte gestalten

Für die Entwicklung und Herstellung innovativer Produkte und Lösungen braucht es ­kreative Köpfe, die ausgetretene Wege auch mal verlassen, wenn es erforderlich ist. Wie dieses Denken gezielt gefördert werden kann, zeigt Würth Elektronik.

Viele Studierende und Auszubildende erwarten heute von ihrem Arbeitsplatz mehr. Es ist nicht nur der Ort, an dem sie einen Großteil ihrer Ausbildung verbringen oder zukünftig ihren Lebensunterhalt verdienen werden. Im Zentrum steht der berechtigte Wunsch nach Selbstentfaltung, Flexibilität und der Möglichkeit, den Arbeitsplatz als wichtigen Teil des Lebens mitzugestalten. Würth Elektronik hat diesen Wunsch bereits vor einiger Zeit erkannt und bietet allen Studierenden, die im Unternehmen beschäftigt sind – egal ob sie dual oder kooperativ studieren, ein Praktikum absolvieren oder ihre Abschlussarbeit schreiben – entsprechende Möglichkeiten. Einen besonderen Stellenwert nehmen dabei die verschiedenen Lern- und Entwicklungsangebote des Unternehmens ein. Dazu gehört mehr als einen umfassenden Einblick in die jeweiligen Aufgabenbereiche zu erhalten. Würth Elektronik fördert individuelle Interessen und Stärken gezielt, zum Beispiel im Rahmen von vielfältigen Projekten. Die Themen dazu dürfen bewusst und gern auch selbst angestoßen werden. Das Engagement des Unternehmens bei der Förderung seiner Studierenden und aller Mitarbeitenden endet jedoch nicht bei der Entwicklung ihrer professionellen Kompetenzen. Es werden auch die passenden Rahmenbedingungen geschaffen, angefangen beim eigenen Laptop und flexiblen Arbeitszeiten über Home- und Mobile-Office bis hin zu Fitnessangeboten in und außerhalb des Unternehmens. Mit über 7.900 Mitarbeitenden in mehr als 50 Ländern fertigt und vertreibt die Würth Elektronik Gruppe elektronische und elektromechanische Bauelemente, Leiterplatten, sowie intelligente Power- und Steuerungssysteme. Zukunftsweisende und spannende Themen stehen somit auf der Tagesordnung: Ein Global Player mit starken Wurzeln in der Region.

