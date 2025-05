Technische Hochschule Aschaffenburg: Studieren am Campus Miltenberg

»Mittelstandsmanagement B.A.« oder »Digitales Marketing und E-Commerce B.A.« in Miltenberg studieren. Im Wintersemester 25/26 bietet der Campus Miltenberg der TH Aschaffenburg diese Möglichkeit.

Der Studiengang »Mittelstandsmanagement« vermittelt praxisnah, wie mittelständische Unternehmen wirtschaftlich denken, handeln und wachsen. Absolventinnen und Absolventen übernehmen später Fach- und Führungsaufgaben in Bereichen wie Controlling, Personal, Einkauf oder Unternehmensführung. Ebenfalls zukunftsweisend ist der Studiengang »Digitales Marketing und E-Commerce«, der fundiertes Wissen über digitale Geschäftsmodelle und Online-Marketingstrategien vermittelt. Die Studierenden werden bestens auf die Herausforderungen in Bereichen wie Online-Marketing, Social Media, E-Commerce-Management und digitaler Markenführung vorbereitet. Dank des Blended Learning-Formats gestaltet sich das Zeitmanagement in beiden Studiengängen äußerst flexibel: Zwei Tage pro Woche verbringen Studierende auf dem Campus in Miltenberg, während sie den Rest der Inhalte online bearbeiten. So kann das Studium optimal an individuelle Bedürfnisse angepasst werden, während der Austausch mit Dozierenden und Studierenden weiterhin erhalten bleibt. Neben einem Praxissemester bietet ein Studium am Campus Miltenberg zahlreiche praxisnahe Projekte in Kooperation mit Unternehmen. Diese ermöglichen wertvolle Einblicke in die Praxis und schaffen Verbindungen für die berufliche Zukunft. Events wie der »Connection Day« bieten zusätzlich die Chance, frühzeitig Kontakte zu knüpfen. Der Campus in Miltenberg überzeugt durch seine angenehme Atmosphäre, kleine Lerngruppen und moderne Ausstattung, die ein ideales Lernumfeld schaffen.

Technische Hochschule Aschaffenburg

Würzburger Str. 45 · 63743 Aschaffenburg

Tel. 06021-42060 · www.th-ab.de

Online-Infoveranstaltungen:

23.6.: 17:30-19 Uhr »Digitales Marketing & E-Commerce«

4.7.: 17:30-19 Uhr »Mittelstandsmanagement«

Einwahllink unter: campus-miltenberg.de/termine