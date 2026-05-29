Technische Hochschule Aschaffenburg

Die 1995 als Fachhochschule gegründete TH Aschaffenburg ist eine aufstrebende Hochschule am Rande der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Sie zeichnet sich durch wirtschaftsnahe, überwiegend interdisziplinäre und innovative Studiengänge aus. In den Studienfeldern Wirtschaft und Recht sowie Ingenieurwissenschaften bietet die Hochschule derzeit 21 Bachelor- und neun konsekutive Masterstudiengänge an. Zwei der Bachelorstudiengänge sowie zwei der Masterstudiengänge können auch in berufsbegleitender Form absolviert werden. Enge Kooperationen mit vielen Unternehmen sowie Partnerschaften mit ausländischen Hochschulen garantieren den Studierenden, dass sie praxisrelevantes Wissen erwerben. Die Technische Hochschule betreibt praxis- und anwendungsorientierte Forschung.

Würzburger Str. 45, 63743 Aschaffenburg

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