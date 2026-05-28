Die Technische Universität Berlin (TU) ist eine der größten Hochschulen Deutschlands mit über 100 Studiengängen in sieben Fakultäten und zählt seit 2019 zu den Exzellenz-Universitäten. Schwerpunkte liegen in Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie in der angewandten Mathematik. Rund 34.000 Studierende sind in Geistes- und Bildungswissenschaften, Mathematik, Natur- und Prozesswissenschaften, Elektrotechnik, Informatik, Verkehrs- und Maschinensystemen, Planen, Bauen, Umwelt sowie Wirtschaft eingeschrieben. Der Hauptcampus liegt in Berlin-Charlottenburg, weitere Standorte in Wedding, Dahlem und Gesundbrunnen. Zudem gibt es ein umfangreiches Angebot in Sport und Kultur.

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